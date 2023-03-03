Компания Volkswagen может построить два новых завода в Северной Америке
Наблюдательный совет компании Volkswagen намерен обсудить планы строительства двух заводов в Северной Америке, а также производства по выпуску аккумуляторных батарей. Как пишет SPEEDME.RU, об этом сообщают сразу два источника, знакомых с данным вопросом.
Кроме того, на встрече планируется обсуждать результаты Volkswagen за прошлый год и его дивиденды. Ранее поступала информация, что наблюдательный совет будет обсуждать новый производственный объект для бренда Scout.
Эта марка представляет собой ключевую часть цели Volkswagen по завоеванию 10-типроцентной доли рынка в США. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм в конце прошлого года заявлял, что компания начала поиск площадки для завода по производству аккумуляторов в Северной Америке, отметив, что именно Канада является здесь «одним из логичных вариантов» ввиду наличия у нее сырьевых ресурсов.