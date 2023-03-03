Бронированный Aurus Komendant поступит в свободную продажу

Компания Aurus запустит свободные продажи бронированных кроссоверов Komendant.

Фото: Aurus Aurus

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора проекта «Единая модульная платформа» Вадима Переверзева, производство пуленепробиваемых кроссоверов для коммерческих заказчиков планируется начать в ближайшее время. Сборкой броневика займется ФГУП НАМИ, в то время как «обычные» Komendant с ноября выпускаются в Елабуге вместе с седанами Aurus Senat.

«Все бронированные версии собираются в НАМИ. В скором будущем выйдет на рынок для коммерческих заказчиков, клиентов и бронированный SUV», — сказал Переверзев.

Также он подтвердил, что компания продолжает работать над электрической и водородной версиями автомобилей Aurus. По его словам, в ближайшие годы должны начаться дорожные испытания прототипов, а затем и серийных машин. Причем экологичные версии, по мнению конструктора, в перспективе должны получить все модели марки.

Сейчас в ее линейку входят седан и лимузин Aurus Senat, минивэн Arsenal кроссовер Komendant. Последний встал на конвейер завода в Татарстане в конце ноября 2022 года. Сообщалось, что локализация модели достигает 70 процентов, а в движение ее приводит общая для «Аурусов» гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 лошадиных сил с 62-сильным электромотором, размещенным между ДВС и девятидиапазонным автоматом фирмы КАТЕ.