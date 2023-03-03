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51 минуту назад

Завод Hyundai в Петербурге завершил реорганизационные мероприятия

ТАСС

Реорганизационные мероприятия, которые касаются штата сотрудников, завершены на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко.

Завод Hyundai в Петербурге завершил реорганизационные мероприятия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Реорганизационные мероприятия, которые касаются штата, на заводе Hyundai завершены", - сказал он.

27 февраля председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил, что правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном по продаже завода Hyundai.

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До остановки производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.

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