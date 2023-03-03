Завод Hyundai в Петербурге завершил реорганизационные мероприятия

Реорганизационные мероприятия, которые касаются штата сотрудников, завершены на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко.

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"Реорганизационные мероприятия, которые касаются штата, на заводе Hyundai завершены", - сказал он.

27 февраля председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил, что правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном по продаже завода Hyundai.