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Онищенко призвал к жесткому надзору за режимом работы таксистов

Надзор за режимом работы и отдыха таксистов должен быть жестким. Такое мнение бывший депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко высказал в эфире радио Sputnik.

Онищенко призвал к жесткому надзору за режимом работы таксистов
© пресс-служба Госдумы

Так он прокомментировал предложение Минтранса об ограничениях труда в этой сфере. Как писала «Парламентская газета», в ведомстве выступили за то, чтобы ограничить рабочий день таксистов двенадцатью часами с обязательными перерывами на отдых.

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Согласно разработанному в Министерстве проекту постановления Правительства, это время будет отсчитываться с момента получения службой заказа легкового такси информации о готовности этого лица к выполнению работы. При этом на первый перерыв можно уйти не позже чем через пять часов после начала смены, а сами перерывы в сумме не должны превышать тех же пяти часов.

«Я думаю, что это надо было делать давно. Есть физиологические нормы. Например, все дальнобойщики, когда гонят фуру, допустим, из Владивостока в Москву — за ними наблюдают через систему ГЛОНАСС, и если водитель сидит за рулем больше 12-ти часов, то идет сигнал, и машина останавливается. Это давно работающая и правильная норма», — указал эксперт.

Онишенко также вспомнил, что во времена СССР в крупных таксопарках водителей обследовали при выходе на работу: мерили давление, проверяли на употребление алкоголя, и только потом разрешали выезд на линию.

«В конце смены водитель должен был вернуться. Если перерабатывал, то ему — соответствующие нравоучения, наказания. Сегодня принципиально поменялась схема. Вы мне дали в аренду такси — я катаюсь по Москве. Сколько я катаюсь — двое, трое суток? Где я отдыхаю, и отдыхаю ли вообще? Иногда едешь утром на работу, видишь — стоит такси, и там спит водитель. Надзор за этим должен быть очень жесткий», — подчеркнул специалист.

Тем временем, как сообщала «Парламентская газета», с 1 марта вступила в силу норма, согласно которой службы заказа такси смогут принимать на работу самозанятых россиян, но обязаны следить за наличием у них разрешений на перевозку людей и прохождением предрейсового осмотра. Если до 1 сентября таксист не принесет работодателю справку об отсутствии судимости, его уволят. Эта новация касается водителей любого пассажирского транспорта.

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