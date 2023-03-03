"АвтоВАЗ" рассказал об объемах выпуска новой Lada Vesta

"Мы будем ориентироваться на рынок. Как бы нам не хотелось выйти на ту планку, которая была в прошлом году, - где-то от 1,5 млн авто и выше, но прогнозы аналитиков, экспертов и банков достаточно осторожные - 800 тысяч, чуть больше. Lada Vesta - флагман российского авторынка, флагман АвтоВАЗа, поэтому мы будем производить столько, сколько потребуется рынку", - заявил на церемонии запуска серийного производства глава компании Максим Соколов.