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28 минут назад

"АвтоВАЗ" рассказал об объемах выпуска новой Lada Vesta

Российская Газета

АвтоВАЗ рассказал об объемах выпуска новой Lada Vesta.

"АвтоВАЗ" рассказал об объемах выпуска новой Lada Vesta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы будем ориентироваться на рынок. Как бы нам не хотелось выйти на ту планку, которая была в прошлом году, - где-то от 1,5 млн авто и выше, но прогнозы аналитиков, экспертов и банков достаточно осторожные - 800 тысяч, чуть больше. Lada Vesta - флагман российского авторынка, флагман АвтоВАЗа, поэтому мы будем производить столько, сколько потребуется рынку", - заявил на церемонии запуска серийного производства глава компании Максим Соколов.

По словам Соколова, принято решение в случае необходимости "включать конвейер по воскресеньям, организовывать дополнительные смены или часы работы, мы готовы работать круглосуточно", потому что есть понимание того, что "практически год Vesta не выпускалась, и рынок ждёт её".

В мае АвтоВАЗ планирует запустить производство 16-клапанного двигателя 1.6 литра мощностью 106 л.с. Поэтому примерно с мая-июня первая линия, на которой выпускается Lada Vesta и Lada Largus, будет работать на полную мощность. Примерный расклад по моделям в сутки: 40 единиц - Lada Vesta, 20 машин - Lada Largus.

Соколов также отметил, что АвтоВАЗ при соответствующем рынке не будет работать на склад, потому что кризис перепроизводства, по словам топ-менеджера, хуже, чем простой.

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