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43 минуты назад

У Porsche появился фирменный минивэн

Motor.ru

В честь собственного юбилея Porsche построила восемь современных минивэнов Renndienst. Таких машин построено всего восемь, все — на базе пассажирской версии модели Volkswagen ID. Buzz. Их будут использовать как шаттлы в нидерландских дилерских центрах марки. Внешне однообъемники напоминают легендарные Renndienst, неубиваемые сервисные фургончики, которые Porsche использовала в различных гонках на протяжении 1950—1970-х годов.

У Porsche появился фирменный минивэн
Фото: PorschePorsche

Нидерландское отделение Porsche решило возродить сервисный фургончик Renndienst из 50-х и построило восемь новых однообъемников на базе Volkswagen ID. Buzz. Они не столь радикальны, как концепт проекта Unseen, рассекреченный в 2020-м, но зато соответствуют первоначальной концепции. Темно-красные T1 и T2 компания Porsche использовала на Mille Miglia, Marathon de la Route, Targa Florio и 24 Hours of Le Mans. Сейчас эти машины хранятся в музеях и частных коллекциях.

Реинкарнация Renndienst основана на пассажирском ID. Buzz 1st Max с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 77 киловатт-часов. Помимо ливреи, отличий от обычного вэна, в общем-то, и нет.

Все восемь экземпляров передадут дилерским центрам Porsche в Нидерландах. Машины будут использовать в роли шаттлов, для рекламных целей и в праздничных мероприятиях, ведь «Порше» в этом году исполняется 75 лет.

А вот своего минивэна немцы выпускать не планируют. Такие машины останутся прерогативой Vollkswagen, причем у электрического ID.Buzz скоро появится «заряженная» версия GTX.

По неофициальной информации, однообъемник получит двухмоторную силовую установку, комбинированная отдача которой составит 340 лошадиных сил. Агалогичная система, скорее всего, будет стоять и на седане ID.7.

Автоновости,Volkswagen,Porsche,
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