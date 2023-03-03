В Турции вдвое подорожают китайские электромобили

Турция ввела пошлину в размере 40 процентов на импорт электрокаров из Китая. Дополнительный налог на ввоз батарейных машин призван стимулировать население к приобретению турецких электромобилей. Кроме того, власти скорректировали систему налогообложения электрокаров. Теперь для «зеленого» транспорта с двигателями до 160 киловатт и стоимостью до 1,25 миллиона лир налог составит 10 процентов. Для более дорогих моделей – 40 процентов. Если же импортируемые электрокары окажутся еще и мощнее, повышение налога произойдет до 60 процентов.

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Согласно указу президента Турции, на импорт электромобилей из Китая в стране вводят дополнительный налог в размере 40 процентов. Подобные ограничения, скорее всего, связаны с желанием государства стимулировать спрос граждан на электрокары собственного производства.

Осенью прошлого года в Турции запустили сборочную площадку по производству первого «народного» электромобиля TOGG. Модельный ряд новой марки будет состоять из батарейных кроссовера и седана, которые оборудуют 200-сильным электромотором. По предварительным данным, запас хода заднеприводных моделей составит около 500 километров. Кроме того, машины получат функцию быстрой зарядки аккумуляторов, которая позволит запитать элементы примерно за полчаса.