В России начнут продавать автомобили новой китайской марки

Летом 2023 года в России начнутся продажи автомобилей новой для рынка китайской марки VGV. Дистрибьютером новой марки станет холдинг «Максимум». Первыми моделями на отечественном рынке станут кроссоверы U70 и U75 Plus. Несмотря на солидные габариты и вместимость до семи пассажиров, стоимость младшей модели в России, по предварительным данным, начнется с двух миллионов рублей. В настоящее время специалисты VGV адаптируют машины для российского рынка.

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В длину китайские кроссоверы составят около 4800 миллиметров. Младшая модель U70 в базе получит пятиместный салон, 1,5-литровый турбомотор мощностью 149 лошадиных сил и механическую трансмиссию. Топовый U75 Plus вместимостью семь человек дополнят двухлитровым агрегатом и девятиступенчатым «автоматом».

В настоящее время китайские специалисты продолжают адаптировать новые кроссоверы к российским условиям. В частности, инженеры устанавливают «зимние пакеты», включающие подогрев сидений, зеркал заднего вида и форсунок омывателя.

В будущем компания планирует расширить свое присутствие в России. Под брендом VGV будут выпускать рамный пикап, компактный вседорожник C-класса и еще один дизельный кроссовер.