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1 час назад

Ford нашёл способ удалённо отключать системы в автомобилях у неплательщиков кредитов

Ferra.ru

В феврале компания Ford зарегистрировала патент на странное, даже антиутопическое изобретение, — систему блокировки части или всех функций автомобиля в случае несоблюдения сроков платежей арендатором или владельцем, купившим машину в кредит.

Ford нашел способ удаленно отключать системы в авто у неплательщиков кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Патент называется «Системы и методы повторного владения автомобилем». Если допустить реальность подобного способа контроля, то Ford, а теоретически и любая автомобильная компания, может заблокировать какие-либо функции автомобиля по своему усмотрению, вплоть до «непослушания» автомобиля владельцу.

Как отмечается, банк или лизинговая компания могут дистанционно отключать определённые функции: кондиционер или радио, либо сам автомобиль в случаях, когда человек, арендующий машину, не соблюдает сроки платежей. При этом блокировка может быть кратковременно снята в случае чрезвычайной ситуации, «чтобы позволить автомобилю проехать в медицинское учреждение, если речь идёт о чрезвычайной медицинской ситуации». Система также может позволить автомобилю работать в пределах определённой геозоны.

Причём в патенте описана и возможность возвращения автомобиля «законному владельцу» — банку или арендодателю — с помощью компьютера, отвечающего за возврат права собственности. То есть даже может идти речь об автомобиле, полностью автономном по отношению к водителю.

В патенте также описано, что для заявленных целей будут использованы датчик GPS, для определения местоположения автомобиля, и другие датчики, такие как оптические камеры, лидар и ультразвуковые датчики, для определения того, находится ли автомобиль в гараже, чтобы предотвратить попытки выкупа.

Впрочем, представители Ford утверждают, что компания не намерена реализовывать патент, потому что в принципе подаёт множество патентов на новые изобретения «в рамках обычного делового процесса, но они не обязательно являются показателем новых планов по бизнесу или продукции».

Автоновости,Ford,
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