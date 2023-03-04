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34 минуты назад

АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada Vesta

Российская Газета

На церемонии старта серийного производства Lada Vesta NG на заводе АвтоВАЗа в Тольятти глава компании Максим Соколов назвал дату начала продаж модели.

АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada Vesta
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Нам необходимо как минимум два месяца для того, чтобы все наши дилерские центры, а их более трёхсот, обеспечить хотя бы несколькими экземплярами Lada Vesta NG. Рассчитываем, что с мая начнутся продажи", - передаёт слова президента АвтоВАЗа корреспондент "РГ" из Тольятти.

Для новой "Весты" это второй старт серийного производства. Впервые товарные образцы модели сошли в феврале 2022 года с "домашнего" конвейера на заводе "Лада Ижевск". Но в стране и мире усугубилась ситуация с поставками комплектующих, в результате чего на предприятии был объявлен длительный простой. Руководство АвтоВАЗа посчитало целесообразным перенести производство из Ижевска на головной завод в Тольятти.

По словам президента компании, объёмы производства Lada Vesta NG определят исходя из запросов рынка.

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