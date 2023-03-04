АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada Vesta

"Нам необходимо как минимум два месяца для того, чтобы все наши дилерские центры, а их более трёхсот, обеспечить хотя бы несколькими экземплярами Lada Vesta NG. Рассчитываем, что с мая начнутся продажи", - передаёт слова президента АвтоВАЗа корреспондент "РГ" из Тольятти.

Для новой "Весты" это второй старт серийного производства. Впервые товарные образцы модели сошли в феврале 2022 года с "домашнего" конвейера на заводе "Лада Ижевск". Но в стране и мире усугубилась ситуация с поставками комплектующих, в результате чего на предприятии был объявлен длительный простой. Руководство АвтоВАЗа посчитало целесообразным перенести производство из Ижевска на головной завод в Тольятти.