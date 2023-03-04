Ателье TechArt анонсировало загадочный суперкар

Компания TechArt выпустит первый в истории ателье суперкар собственной разработки. Немецкое ателье, которое известно своими проектами на базе различных моделей Porsche, решило выйти в новый для себя сегмент рынка и анонсировало не просто тюнинг представленной в продаже модели, а некий автомобиль собственной разработки. Дебют первого в истории ателье полностью «самостоятельного» суперкара TechArt запланирован на 17 марта 2023 года, причём местом первого официального показа машины выбрана Юго-Восточная Азия и международный автосалон в Бангкоке.

Фото: TechArt TechArt

Никакой информации о новинке нет, но судя по единственному доступному тизеру, речь всё же идёт о глубокой модернизации спорткара Porsche 911 последнего поколения.

Не исключено, что тюнеры подготовят экстремальную трековую модификацию двухдверки. Как следует из видеоролика, автомобиль получит 800-сильный двигатель.