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1 час назад

Ателье TechArt анонсировало загадочный суперкар

Motor.ru

Компания TechArt выпустит первый в истории ателье суперкар собственной разработки. Немецкое ателье, которое известно своими проектами на базе различных моделей Porsche, решило выйти в новый для себя сегмент рынка и анонсировало не просто тюнинг представленной в продаже модели, а некий автомобиль собственной разработки. Дебют первого в истории ателье полностью «самостоятельного» суперкара TechArt запланирован на 17 марта 2023 года, причём местом первого официального показа машины выбрана Юго-Восточная Азия и международный автосалон в Бангкоке.

Ателье TechArt анонсировало загадочный суперкар
Фото: TechArtTechArt

Никакой информации о новинке нет, но судя по единственному доступному тизеру, речь всё же идёт о глубокой модернизации спорткара Porsche 911 последнего поколения.

Не исключено, что тюнеры подготовят экстремальную трековую модификацию двухдверки. Как следует из видеоролика, автомобиль получит 800-сильный двигатель.

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В основу суперкара может лечь представленный в 2021 году TechArt GTstreet R, представляющий собой 800-сильный трек-кар на базе нового Porsche 911 Turbo. Всего к производству было запланировано 87 экземпляров модели в исполнении GTstreet R.

Автоновости,Porsche 911,Porsche,
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