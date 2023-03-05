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2 часа назад

Канадская полиция показала новый суперкар Chevrolet Corvette

Motor.ruиещё 1

В 2021 году первый в истории среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette поколения C8 получил флагманскую на тот момент версию Z06. Впоследствии на основе этой модификации автомобиля появились различные гоночные версии, а в 2023 году машина дебютировала и в роли полицейского автомобиля. Правда, не полноценного патрульного спорткара, а лишь шоу-кара для привлечения внимания потенциальных полицейских из числа молодёжи. Спорткар в узнаваемой ливрее стал одной из звёзд прошедшего Канадского международного автосалона.

Канадская полиция показала новый суперкар Chevrolet Corvette
Фото: OPP Highway Safety DivisionOPP Highway Safety Division

Corvette Z06 дебютировал в цветах Отдела безопасности дорожного движения на магистралях. Визуально полицейское купе отличается от обычного только служебной чёрно-белой окраской с многочисленными наклейками Police и знаками различия полиции провинции Онтарио.

При этом служители закона не смогли удержаться и без «пасхалок» в ливрее — в номере «3-088» на дверях зашифрованы отсылки к легендарным гонщикам популярной в Северной Америке серии NASCAR. На сток-каре №3 гонялся Дейл Эрнхардт, а машину №88 пилотировал его сын Дейл Эрнхардт-младший.

Технически полицейский спорткар стандартный — с 670-сильным атмосферным 5,5-литровым двигателем V8 модели LT6, заимствованным от гоночного Corvette C8.R, в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Правда, на дорогах увидеть модель будет невозможно — купе использовали исключительно в рекламных целях, чтобы привлечь молодёжь на службу в полицию.

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