Канадская полиция показала новый суперкар Chevrolet Corvette

В 2021 году первый в истории среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette поколения C8 получил флагманскую на тот момент версию Z06. Впоследствии на основе этой модификации автомобиля появились различные гоночные версии, а в 2023 году машина дебютировала и в роли полицейского автомобиля. Правда, не полноценного патрульного спорткара, а лишь шоу-кара для привлечения внимания потенциальных полицейских из числа молодёжи. Спорткар в узнаваемой ливрее стал одной из звёзд прошедшего Канадского международного автосалона.

Фото: OPP Highway Safety Division OPP Highway Safety Division

Corvette Z06 дебютировал в цветах Отдела безопасности дорожного движения на магистралях. Визуально полицейское купе отличается от обычного только служебной чёрно-белой окраской с многочисленными наклейками Police и знаками различия полиции провинции Онтарио.

При этом служители закона не смогли удержаться и без «пасхалок» в ливрее — в номере «3-088» на дверях зашифрованы отсылки к легендарным гонщикам популярной в Северной Америке серии NASCAR. На сток-каре №3 гонялся Дейл Эрнхардт, а машину №88 пилотировал его сын Дейл Эрнхардт-младший.