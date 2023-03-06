Kia готовит обновление седана K5

Kia K5 - модель, которой по всему миру заменили седан Optima. Она вышла на рынок в 2020 году и поэтому ей положено обновление в середине жизненного цикла. Оно придётся как нельзя кстати, потому что спрос на Kia K5 неуклонно падает.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Прототип обновлённой версии Kia K5 сняли на родине бренда. Внешность автомобиля скрыта под маск-халатом, но даже сейчас понятно, что дизайнеры Kia решили слегка подретушировать. Изменения коснутся оптики, которая, как ожидается, получит более традиционную форму.

Дневные ходовые огни, придающие выражению "лица" модели более хищный и агрессивный вид, могут сохранить. Если форма фар действительно будет изменена, то всё это повлечёт за собой появление другой решётки радиатора и крыльев. Ну и пластика бампера, разумеется, в ходе модернизации будет пересмотрена. Скорее всего, в дизайн фонарей и заднего бампера тоже будут внесены коррективы.

В салон прототипа Kia K5 "2024 заглянуть удалось, но передняя панель накрыта пологом. Можно предположить, что редизайн претерпит центральная консоль, а два раздельных экрана - приборной панели и мультимедиа - объединят.

Обновление необходимо Kia K5 не только потому, что так положено, а потому что продажи модели на некоторых рынках продолжают сокращаться. Например, в США в 2021 году было реализовано 92 324 единицы модели, а в прошлом - только 66 298 автомобилей.

В России официальные продажи автомобилей Kia прекращены: поставки машин осуществляются по параллельному импорту, в том числе "серыми" дилерами, которые предлагают и экзотические варианты, например, 240-сильный Kia K5.