В России продается редкий внедорожник Nissan Patrol

На рынке России появился японский внедорожник Nissan Patrol. Данный автомобиль оценивается в 6 800 000 рублей.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобильный рынок России продолжает пополняться новыми предложениями по схеме параллельного импорта. В этот раз в страну привезли редкий транспорт - внедорожник Nissan Patrol серии Y61. Отмечается, что автомобиль был выпущен в 2022 году.

Экземпляр был привезен в РФ из Арабских Эмиратов. Его пробег составляет 800 км. На продажу автомобиль выставлен на классифайде за 6 800 000 рублей. Напомним, что Nissan Patrol серии Y61 имеет отличительные особенности. Так, в основе лежит рамная конструкция. Автомобиль имеет отличную геометрическую проходимость и другие преимущества полноразмерного внедорожника.

Такой транспорт может удивить владельца не только оснащением, но и слишком высоким расходом топлива. В оснащении предусматривается 6-цилиндровый силовой агрегат рабочим объемом 4.8 литра. Его производительность составляет 280 л.с. Функционирует он в паре с механической КПП и системой полного привода. Кроме того, в автомобиле используется жестко подключаемая передняя ось и комплект блокировок.

Нет информации о составе комплектации редкого Nissan Patrol. Вряд ли в автомобиле, который был импортирован из ОАЭ, есть “зимний” пакет. Наклейки на бортах кузова указывают на то, что модель представлена в специальной версии Safari Edition.