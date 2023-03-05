Продажи автомобилей Chery в России в феврале выросли более чем в два раза

«По итогам февраля в России было реализовано 6 тыс. 833 автомобиля Chery, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За два первых месяца 2023 года объем продаж китайской марки составил 12 тыс. 351 машину (рост в 2,1 раза)», - говорится в сообщении.