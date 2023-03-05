Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Продажи автомобилей Chery в России в феврале выросли более чем в два раза

Агентство «Москва»иещё 1

Объем продаж автомобилей Chery в России в феврале 2023 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом и составил 6 тыс. 833 автомобиля. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи автомобилей Chery в России в феврале выросли более чем в два раза
Фото: 

«По итогам февраля в России было реализовано 6 тыс. 833 автомобиля Chery, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За два первых месяца 2023 года объем продаж китайской марки составил 12 тыс. 351 машину (рост в 2,1 раза)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что самой популярной моделью Chery на российском рынке в феврале стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2 тыс. 378 автомобилей (+76,8%). Второе место занял полноприводный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max, на котором остановили свой выбор 1 тыс. 140 покупателей. Третий результат показал новый кроссовер Tiggo 7 PRO Max - 958 проданных машин. Далее следует Chery Tiggo 4 PRO, чья реализация составила 842 единицы. Замыкает пятерку российских бестселлеров Chery компактный кроссовер Tiggo 4, разошедшийся в количестве 815 экземпляров (-5,1%).

Автоновости,Кроссовер,Chery Tiggo,Chery,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий