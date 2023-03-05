Продажи автомобилей Chery в России в феврале выросли более чем в два раза

Объем продаж автомобилей Chery в России в феврале 2023 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом и составил 6 тыс. 833 автомобиля. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«По итогам февраля в России было реализовано 6 тыс. 833 автомобиля Chery, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За два первых месяца 2023 года объем продаж китайской марки составил 12 тыс. 351 машину (рост в 2,1 раза)», - говорится в сообщении.
Уточняется, что самой популярной моделью Chery на российском рынке в феврале стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2 тыс. 378 автомобилей (+76,8%). Второе место занял полноприводный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max, на котором остановили свой выбор 1 тыс. 140 покупателей. Третий результат показал новый кроссовер Tiggo 7 PRO Max - 958 проданных машин. Далее следует Chery Tiggo 4 PRO, чья реализация составила 842 единицы. Замыкает пятерку российских бестселлеров Chery компактный кроссовер Tiggo 4, разошедшийся в количестве 815 экземпляров (-5,1%).