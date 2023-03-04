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49 минут назад

Из дилерского центра дерзко угнали четыре Ferrari

Motor.ru

Неизвестные преступники угнали четыре суперкара Ferrari прямо из дилерского центра.

Из дилерского центра в Нью-Йорке дерзко угнали четыре Ferrari
Фото: FerrariFerrari

Кражи ультрадорогих автомобилей не являются редкостью, но обычно машины всё-таки угоняют с улиц или похищают из гаражей. Однако в США произошло гораздо более вызывающее преступление. Трое неизвестных лиц угнали из сервисного центра Ferrari в Нью-Йорке сразу четыре суперкара Ferrari, причём за неделю с момента преступления у американской полиции не появилось совершенно никакой информации о личности угонщиков и местонахождении дорогостоящих машин.

В ночь на 25 февраля в официальный сервисный центр Ferrari на Лонг-Айленде проникли трое неизвестных. Преступники взломали стеклянные двери здания дилера и сначала украли фирменные аксессуары итальянской марки, а потом нашли ключи от нескольких находившихся в сервисе автомобилей.

Детальной информации о похищенных машинах по сих пор нет, а в отделе по борьбе с преступностью округа Нассау так и не пояснили, как трём грабителям, попавшим на камеры видеонаблюдения, удалось угнать четыре автомобиля.

Известно лишь, что были угнаны серый кабриолет 2014 года, синий кабриолет 2016 года, белое купе 2018 года и белое купе 2023 года. Местная полиция позже всё же заявила, что преступников, вероятно, могло было быть четверо — или даже больше. Всех, кто обладает информацией об ограблении, просят обратиться в правоохранительные органы.

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