Из дилерского центра в Нью-Йорке дерзко угнали четыре Ferrari

Неизвестные преступники угнали четыре суперкара Ferrari прямо из дилерского центра.

Фото: Ferrari Ferrari

Кражи ультрадорогих автомобилей не являются редкостью, но обычно машины всё-таки угоняют с улиц или похищают из гаражей. Однако в США произошло гораздо более вызывающее преступление. Трое неизвестных лиц угнали из сервисного центра Ferrari в Нью-Йорке сразу четыре суперкара Ferrari, причём за неделю с момента преступления у американской полиции не появилось совершенно никакой информации о личности угонщиков и местонахождении дорогостоящих машин.

В ночь на 25 февраля в официальный сервисный центр Ferrari на Лонг-Айленде проникли трое неизвестных. Преступники взломали стеклянные двери здания дилера и сначала украли фирменные аксессуары итальянской марки, а потом нашли ключи от нескольких находившихся в сервисе автомобилей.

Детальной информации о похищенных машинах по сих пор нет, а в отделе по борьбе с преступностью округа Нассау так и не пояснили, как трём грабителям, попавшим на камеры видеонаблюдения, удалось угнать четыре автомобиля.