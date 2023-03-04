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8 минут назад

Bugatti запустила программу реставрации гиперкаров Veyron

Motor.ru

Компания Bugatti представила официальную программу реставрации гиперкаров Veyron.

Bugatti запустила программу реставрации гиперкаров Veyron
Фото: © Bugatti© Bugatti

Многие автопроизводители, которые выпускают дорогие суперкары, предлагают своим клиентам программы персонализации машин и услуги по фирменной реставрации выпущенных ранее автомобилей. Bugatti не могла остаться в стороне от трендов и если каждый гиперкар французской марки изначально создаётся в соответствии с пожеланиями конкретного клиента, то восстановлением уже проданных машин компания занялась в рамках специального проекта La Maison Pur Sang.

Первым примером работы заводских специалистов стали два гиперкара из ОАЭ — неназванный клиент, в коллекции которого помимо прочего входят 16.4 Coupe и Grand Sport, отправил свои автомобили во Францию. На заводе Bugatti в Мольсхайме в течение девяти месяцев заводские специалисты работали с автомобилями.

Купе 2006 года изначально было окрашено в сочетание двух оттенков серого цвета, а салон был отделан в коньячных тонах, после реставрации оказалось перекрашено в синие оттенки Black Blue M и Blue M и получило обивку салона кожей Havanna. Родстер 2009 года стал одним из первых экземпляров модели Grand Sport и сохранил заводскую окраску кузова, а отделку салона поменяли — цвет Silk уступил место оттенку Magnolia.

Помимо изменения цвета кузова и отделки салона, оба Bugatti Veyron прошли полную проверку всех компонентов, подсистем и силовой установки, чтобы гарантировать идеальное техническое состояние спустя полтора десятка лет после выпуска. Стоимость реставрации по программе La Maison Pur Sang не называется, но в Bugatti отметили, что за последние два года заводские специалисты восстановили и обновили десять гиперкаров.

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