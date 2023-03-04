Ferrari Enzo в заводской упаковке выставили на торги

С 2002 по 2004 годы марка Ferrari выпустила 400 экземпляров суперкара Enzo, который в наше время является очень ценным автомобилем для коллекционеров. Представители этой модели периодически появляются на мировых аукционах, но экземпляр с предстоящих торгов RM Sotheby’s является особенно привлекательным. Хотя бы потому, что 20-летний суперкар имеет минимальный пробег и даже сохранил в целостности почти всю заводскую упаковку. Автомобиль 2003 года выпуска был доставлен в Канаду, где дилер в Онтарио продал автомобиль клиенту из Японии.

Фото: © RM Sotheby’s © RM Sotheby’s

После доставки машины в Страну восходящего солнца владелец так и не поставил её на учёт и не ездил на своём Ferrari Enzo — 227 километров на одометре обеспечили тест-пилоты марки, которые испытывали собранное купе в Маранелло перед передачей дилеру.

Особенностью автомобиля — одного из десяти окрашенных в цвет Argento Nurburgring 101/C и единственного с рыжим салоном Cuio — стало его состояние. Суперкар сохранил заводскую защитную упаковку на педалях, за сиденьями, на порогах и в других местах. Даже ключ сохранил оригинальный пластиковый пакет, хотя в нём было сделано отверстие, чтобы можно было запустить двигатель машины.