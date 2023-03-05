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1 час назад

В Беларуси будут собирать премиум-модели китайского аналога Aurus

Motor.ru

Грядущую локализацию представительских моделей китайского аналога Aurus — марки Hongqi — подтвердил в телевизионном интервью вице-премьер Николай Снопков. Чиновник не назвал Hongqi напрямую, но заявил, что речь идёт об автомобилях высшего уровня, на которых ездила делегация Республики Беларусь в ходе февральского визита в Китайскую Народную Республику.

В Беларуси будут собирать премиум-модели китайского аналога Aurus
Фото: Motor.ruMotor.ru

Александра Лукашенко и членов белорусской делегации встречали броневики Hongqi L5, так что интриги с маркой нет. Исторический бренд Hongqi принадлежит государственному концерну FAW, так что никакого противоречия с недавними заявлениями белорусского лидера нет.

Сначала у соседей планируют собирать автомобили Hongqi по крупноузловой технологии, а затем намечена углублённая локализация в том числе производство по полному циклу. Какие именно модели пропишутся в Беларуси доподлинно неизвестно. В последние годы гамма Hongqi пополнилась целым рядом седанов и кроссоверов разных классов с бензиновыми и электрическими двигателями, так что выбор есть.

На Россию марка Hongqi тоже нацелилась. В нашей стране уже прошли сертификацию представительские седаны H9 и кроссоверы HS5. Пока документы оформлены на машины китайской сборки, но в будущем возможна переориентация на белорусский завод.

Автоновости,FAW,Николай Снопков,Александр Лукашенко,
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