В Беларуси будут собирать премиум-модели китайского аналога Aurus

Грядущую локализацию представительских моделей китайского аналога Aurus — марки Hongqi — подтвердил в телевизионном интервью вице-премьер Николай Снопков. Чиновник не назвал Hongqi напрямую, но заявил, что речь идёт об автомобилях высшего уровня, на которых ездила делегация Республики Беларусь в ходе февральского визита в Китайскую Народную Республику.

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Александра Лукашенко и членов белорусской делегации встречали броневики Hongqi L5, так что интриги с маркой нет. Исторический бренд Hongqi принадлежит государственному концерну FAW, так что никакого противоречия с недавними заявлениями белорусского лидера нет.

Сначала у соседей планируют собирать автомобили Hongqi по крупноузловой технологии, а затем намечена углублённая локализация в том числе производство по полному циклу. Какие именно модели пропишутся в Беларуси доподлинно неизвестно. В последние годы гамма Hongqi пополнилась целым рядом седанов и кроссоверов разных классов с бензиновыми и электрическими двигателями, так что выбор есть.