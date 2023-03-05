"Ferrari" и "Porsche" сорвали новый закон ЕС по запрету двигателей внутреннего сгорания

Знаменитые автоконцерны "Ferrari" и "Porsche", представляющие соответственно Италию и Германию, внезапно расстроили планы ЕС по введению запрета на использование двигателей внутреннего сгорания. Как пишет Bloomberg, новые требование должны были вступить в силу с 2035 года.

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Выяснилось, что автогигантов не устраивает, что закон запрещает электронное топливо ("углеродно-нейтральное"), имеющее экологичный характер: благодаря его использованию выбросы углекислого газа в атмосферу могут быть полностью ликвидированы.

"Ferrari" и "Porsche" хотят, чтобы для этого вида топлива было сделано исключение, а законопроект его не охватывал. Авторитет обоих автоконцернов непререкаем в их странах, из-за чего власти Италии и Германии буквально "на флажке" передумали одобрять законопроект ЕС. При этом Financial Times напоминает, что ранее проекту дали "зеленый свет" все государства-члены ЕС и даже Европарламент.