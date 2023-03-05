Стало известно, сколько россиян готовы купить электромобиль

Эксперты СберАвто и аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что привлекает россиян в электрокарах, а что отталкивает их от покупки. В исследовании, которое есть в распоряжении «Мотора», приняли участие почти 180 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Оказалось, что каждый десятый россиянин всерьёз задумывается о покупке автомобиля с электрической силовой установкой, но при этом сомневается — по личным причинам.

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Данные показывают, что 42% россиян готовы рассмотреть покупку электрокара. 29% сообщили о готовности приобрести его при наличии в РФ развитой инфраструктуры и сферы обслуживания. О стремлении приобрести «электричку» в текущем году заявили 3% респондентов, 56% не согласны на покупку, а 2% уже владеют электрокарами. 32% уверены, что автомобиль на электротяге позволяет значительно экономить, 19% выделяют их комфорт и динамику, а ещё 12% считают одним из главных плюсов государственные льготы.

8% полагают, что электрокары предпочтительнее машин с ДВС за счёт современных технологий и систем безопасности, а 7% нравится передвигаться бесшумно. Экологичность отметили лишь 11% участников опроса. 38% верят в возможность улучшения состояния окружающей среды за счет перехода на электромобили, каждый пятый респондент убеждён, что для этого перейти на электричество нужно будет всем.