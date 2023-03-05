Премьера кроссовера Zeekr X состоится во втором квартале 2023 года

Премиальный китайский суббренд компании Geely, фирма Zeekr, представит во втором квартале 2023 года новый кроссовер под названием X. Об этом сообщает autohome.com.cn.

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Отмечается, что автомобиль построен на платформе Geely Sustainability Experience Architecture (SEA), на которой также базируется кроссовер Smart #1. Длина новинки составляет 4450 мм, ширина — 1836 мм, высота — 1572 мм, а колесная база — 2750 мм. Zeekr X был спроектирован и разработан в Глобальном центре дизайна компании в Гетеборге, Швеция.