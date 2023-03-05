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20 минут назад

Премьера кроссовера Zeekr X состоится во втором квартале 2023 года

Газета.Ru

Премиальный китайский суббренд компании Geely, фирма Zeekr, представит во втором квартале 2023 года новый кроссовер под названием X. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Премьера кроссовера Zeekr X состоится во втором квартале 2023 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что автомобиль построен на платформе Geely Sustainability Experience Architecture (SEA), на которой также базируется кроссовер Smart #1. Длина новинки составляет 4450 мм, ширина — 1836 мм, высота — 1572 мм, а колесная база — 2750 мм. Zeekr X был спроектирован и разработан в Глобальном центре дизайна компании в Гетеборге, Швеция.

Технические характеристики, кроссовера Zeekr X раскрыты пока частично. Так, известно, что для разгона до 100 км/ч ему потребуется около 3 с.

Автоновости,Geely,
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