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1 час назад

Единственный седан китайской марки Lynk & Co подготовили к гонкам

Motor.ru

Летом 2022 года принадлежащая Geely марка Lynk & Co представила рестайлинговый седан Lynk & Co 03, который в своём дорожном варианте стал мощнее и агрессивнее визуально за счёт переработанного экстерьера. Осенью прошлого года дебютировал обновлённый флагманский вариант Lynk & Co 03+, а на весну 2023 года пришлась премьера подготовленного заводским подразделением Geely Group Motorsport гоночного седана Lynk & Co 03 TCR. Визуально новинка соответствует своему дорожному прародителю, не считая характерных для автоспорта элементов.

Единственный седан китайской марки Lynk & Co подготовили к гонкам
Фото: Motor.ruMotor.ru

Версия TCR получила развитый аэродинамический обвес со стационарным антикрылом и новые колёсные диски с креплением центральной гайкой. Особенностью модели стал переработанный каркас безопасности и люк в крыше, предназначенный для эвакуации пилота в случае аварии.

Новый Lynk & Co 03 TCR оснащается четырёхцилиндровым 2,0-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 340 лошадиных сил и 420 Нм, как того требуют технические правила TCR. Переднеприводный седан имеет 6-ступенчатую секвентальную коробку передач.

При этом модель адаптирована к переводу на гибридную силовую установку, которая должна появиться в серии с 2024 года. Стоимость гоночного седана Lynk & Co 03 TCR начинается со 148 тысяч евро, а поставки клиентам начнутся весной 2023 года. Заводская команда Cyan Racing в серии TCR World Tour выставит четыре автомобиля, но сколько частных коллективов планирует воспользоваться новинкой, не сообщается.

Автоновости,Geely,
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