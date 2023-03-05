Единственный седан китайской марки Lynk & Co подготовили к гонкам

Летом 2022 года принадлежащая Geely марка Lynk & Co представила рестайлинговый седан Lynk & Co 03, который в своём дорожном варианте стал мощнее и агрессивнее визуально за счёт переработанного экстерьера. Осенью прошлого года дебютировал обновлённый флагманский вариант Lynk & Co 03+, а на весну 2023 года пришлась премьера подготовленного заводским подразделением Geely Group Motorsport гоночного седана Lynk & Co 03 TCR. Визуально новинка соответствует своему дорожному прародителю, не считая характерных для автоспорта элементов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Версия TCR получила развитый аэродинамический обвес со стационарным антикрылом и новые колёсные диски с креплением центральной гайкой. Особенностью модели стал переработанный каркас безопасности и люк в крыше, предназначенный для эвакуации пилота в случае аварии.

Новый Lynk & Co 03 TCR оснащается четырёхцилиндровым 2,0-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 340 лошадиных сил и 420 Нм, как того требуют технические правила TCR. Переднеприводный седан имеет 6-ступенчатую секвентальную коробку передач.