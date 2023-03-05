Гоночный Chevrolet Camaro серии NASCAR получил версию из Lego

В 2023 году американская гоночная серия NASCAR отмечает свой юбилей — гонкам сток-каров, которые являются самым популярным видом автоспорта в США, исполняется 75 лет. По случаю круглой даты гоночная серия проведёт ряд торжественных мероприятий, а кроме того, выпустит посвящённые юбилею сувениры. К их числу можно отнести и первый в истории NASCAR конструктор Lego — в линейке Lego Technic теперь появилась модель Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR Next Gen.

Фото: Lego Lego

Из набора, который содержит 672 детали, можно собрать модель автомобиля размером более семи сантиметров в высоту, длиной 28 сантиметров и шириной 13 сантиметров.

Поскольку конструктор посвящён серии NASCAR, а не конкретной команде, игрушка несёт на себе номер 75 и особую ливрею, отдающую дань уважения юбилею чемпионата.