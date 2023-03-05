В РФ начали продавать электрокар Leapmotor C11

В России в продаже появился электрический кроссовер Leapmotor C11. Оцениваются автомобили в 2 850 000 рублей.

Дилерские центры России приступили к реализации нового электрического кроссовера. Речь идет о модели Leapmotor C11. Соответствующие объявления размещены на сайтах автоцентров. Данная модель отличается богатым оснащением и наличием системы автопилотирования.

Стоимость китайского электрокара сильно варьируется и зависит от выбранной комплектации. Так, в начальном исполнении автомобиль оценивается в 2 850 000 рублей, а в топовом - в 5 100 000 рублей. Серийная версия паркетника была построена на основе концепт-кара C-More, который продемонстрировали еще в 2019 году.

В основе модели лежит платформа, которая является собственным проектом компании. За движение отвечает единственный электрический мотор, закрепленный в задней части. Его производительность составляет 200 кВт или 272 л.с. В более продвинутой комплектации используется два электродвигателя общей мощностью 400 кВт или 544 л.с. Отмечается, что запас хода тоже может отличаться - от 480 до 600 км по стандарту NEDC. В оснащении используется аккумулятор емкостью 76,6 или 90 кВт-ч.

Электромобиль отличается богатым оснащением. В салоне используется симметричная передняя панель, дополненная тремя дисплеями. Центральный экран имеет диагональ 12,8 дюйма, а боковые - по 10,25 дюйма. В комплектации также предусматривается система автопилотирования 3 уровня Leap Pilot. В дальнейшем ее можно обновить до 4 уровня автономности.