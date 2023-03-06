Названы российские регионы с самым доступным бензином

Регионом с самым доступным в России бензином оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Именно там, согласно рейтингу, составленному РИА Новости, жители могут купить больше всего топлива марки АИ-92 на среднюю заработную плату - 2685 литров. Цена за литр в январе 2023 года в регионе составила 41,88 рубля и также оказалась самой низкой в стране.

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В пятерку территорий с привлекательной стоимостью топлива также вошли Челябинская область, где она составила 43,53 рубля, Ханты-Мансийский автономный округ (44,58 рубля), Кемеровская (44,6 рубля) и Курганская области (44,64 рубля). Относительно невысокой - меньше 45 рублей - цена оказалась также в Алтайском крае, Республике Коми, Омской и Томской областях.

Больше всего за литр 92-го придется отдать на Дальнем Востоке. В Чукотском автономном округе бензин обойдется в 63 рубля, Магаданской области - 57,9 рубля, в Якутии - 56,77, на Камчатке - 55,99, в Сахалинской области - 55,38, а в Забайкалье - 51,25. Недалеко от них по стоимости топлива ушла и Республика Крым - 51,9 рубля.

При этом, если учитывать, то, как много бензина могут приобрести на свою зарплату местные жители, позиции в рейтинге несколько меняются. В топ-5 по доступности вошли Москва, где среднемесячного дохода жителям хватит, чтобы залить 2219 литров, Чукотский автономный округ (1935 литров), Югра (1871 литр) и Ненецкий автономный округ (1794 литра). В десятку рейтинга, несмотря на высокую цену топлива, попали Магаданская область (1768 литров), Сахалинская область (1608 литров) и Камчатский край (1572 литра). Вошли туда также Санкт-Петербург, где при цене 48,07 рублей за литр месячной зарплаты хватит на 1508 литров и Мурманская область, в которой цена составила 50,53, а залить можно 1463 литра.