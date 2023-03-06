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1 час назад

Jeep отзывает 69 тысяч вездеходов из-за взрывов диска сцепления

Motor.ru

Компания Jeep отзовет 69 тысяч вездеходов из-за угрозы пожара.

Jeep отзывает 69 тысяч вездеходов из-за взрывов диска сцепления
Фото: © Jeep© Jeep

Автопроизводитель сообщил, что Национальное управление безопасности дорожного движения США уведомили о проблеме с трансмиссией на внедорожниках Wrangler и пикапах Gladiator, выпущенных в период с 2018-го по 2023 год. Инженеры Jeep выяснили, что на машинах с ручной коробкой передач может взорваться диск сцепления. При определённых условиях дефект может стать причиной пожара.

В конце прошлого года Jeep начал расследование и оказалось, что на машинах с «механикой» перегревается корзина сцепления. При определённых условиях механизм может взорваться, пробить корпус трансмиссии, а нагретые осколки способны стать причиной пожара, если соприкоснутся с горючими поверхностями.

Jeep утверждает, что ему известно о 36 гарантийных претензиях клиентов из-за поломки коробки передач, однако ни у одного владельца корзина сцепления не взорвалась. Тем не менее в феврале было принято решение инициировать отзывную кампанию, которая затронет 55 082 внедорожника Wrangler и 14 119 пикапов Gladiator с 6-ступенчатой «механикой».

Клиентов проблемных машин начнут уведомлять о необходимости посетить сервис с 14 апреля. Поскольку речь идёт не о производственном дефекте, а о конструктивных особенностях, инженеры Jeep всё ещё не уведомили дилеров, как избавиться от неисправности.

Автоновости,Jeep,
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