В Новосибирске водитель отсудил у мэрии 243 тыс. рублей из-за ямы на дороге

Житель Новосибирска отсудил у мэрии города 243 тыс. рублей после того, как его автомобиль был поврежден при проезде дорожной ямы. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на материалы областного Арбитражного суда.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

ДТП произошло в апреле 2022 года. При движении по Гусинобродскому шоссе водитель на автомобиле Nissan Leopard оказался в яме длиной 2,9 м и шириной в 1 м, из-за чего машина получила повреждения бампера, переднего и заднего колеса по левому борту и другие скрытые повреждения.