Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
18 минут назад

В Новосибирске водитель отсудил у мэрии 243 тыс. рублей из-за ямы на дороге

Газета.Ruиещё 2

Житель Новосибирска отсудил у мэрии города 243 тыс. рублей после того, как его автомобиль был поврежден при проезде дорожной ямы. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на материалы областного Арбитражного суда.

В Новосибирске водитель отсудил у мэрии 243 тыс. рублей из-за ямы на дороге
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

ДТП произошло в апреле 2022 года. При движении по Гусинобродскому шоссе водитель на автомобиле Nissan Leopard оказался в яме длиной 2,9 м и шириной в 1 м, из-за чего машина получила повреждения бампера, переднего и заднего колеса по левому борту и другие скрытые повреждения.

Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства ДТП, и передал право требования по иску индивидуальному предпринимателю. Тот обратился в суд и взыскал с местного департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 243 тыс. рублей.

Автоновости,Nissan Leopard,Nissan,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий