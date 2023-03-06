У кроссовера Volkswagen Tiguan появилась новая топ-версия

Tiguan второго поколения готовится к отставке.

Фото: Volkswagen UK Volkswagen UK

В Великобритании стартовали продажи исполнения Black Edition с чёрными глянцевыми элементами декора, оригинальными 20-дюймовыми дисками Suzuka Black, заводской тонировкой задней полусферы и тёмной отделкой салона. «Очень чёрный» Volkswagen Tiguan оказался наиболее дорогим: цены стартуют с 37 325 фунтов стерлингов (эквивалент 3,4 миллиона рублей), переплата относительно R-Line — 1690 фунтов.

В этом году Volkswagen Tiguan сменит поколение, так что исполнение Black Edition может стать одной из «прощальных» спецверсий. Новую комплектацию создали, взяв за основу «спортивный» пакет R-Line и добавив к нему расширенное оснащение и антихром. В салоне появились вставки под карбон на дверных картах и передней панели, а также чёрная крыша.

Покупателю не придётся доплачивать за виртуальную приборную панель, медиасистему с 9,2-дюймовым тачскрином, мультируль с сенсорными клавишами, а также спортивные кресла с развитой боковой поддержкой. А вот полный привод — пока недоступная для британских кроссоверов опция. В настоящий момент Tiguan Black Edition доступен только в 150-сильных конфигурациях бензиновым 1,5-литровым или дизельным 2,0-литровым турбомотором.

VW Tiguan Black Edition

VW Tiguan Black Edition

VW Tiguan Black Edition