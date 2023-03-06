Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

У кроссовера Volkswagen Tiguan появилась новая топ-версия

Motor.ru

Tiguan второго поколения готовится к отставке.

У кроссовера Volkswagen Tiguan появилась новая топ-версия
Фото:  Volkswagen UK Volkswagen UK

В Великобритании стартовали продажи исполнения Black Edition с чёрными глянцевыми элементами декора, оригинальными 20-дюймовыми дисками Suzuka Black, заводской тонировкой задней полусферы и тёмной отделкой салона. «Очень чёрный» Volkswagen Tiguan оказался наиболее дорогим: цены стартуют с 37 325 фунтов стерлингов (эквивалент 3,4 миллиона рублей), переплата относительно R-Line — 1690 фунтов.

В этом году Volkswagen Tiguan сменит поколение, так что исполнение Black Edition может стать одной из «прощальных» спецверсий. Новую комплектацию создали, взяв за основу «спортивный» пакет R-Line и добавив к нему расширенное оснащение и антихром. В салоне появились вставки под карбон на дверных картах и передней панели, а также чёрная крыша.

Покупателю не придётся доплачивать за виртуальную приборную панель, медиасистему с 9,2-дюймовым тачскрином, мультируль с сенсорными клавишами, а также спортивные кресла с развитой боковой поддержкой. А вот полный привод — пока недоступная для британских кроссоверов опция. В настоящий момент Tiguan Black Edition доступен только в 150-сильных конфигурациях бензиновым 1,5-литровым или дизельным 2,0-литровым турбомотором.

VW Tiguan Black Edition
VW Tiguan Black Edition
VW Tiguan Black Edition

Базовый VW Tiguan Black Edition стоит 37 325 фунтов стерлингов (3,39 миллиона рублей), переплата относительно исполнения R-Line — 4,5 процента. На вершине линейки остаётся «заряженный» Tiguan R с полным приводом и форсированным 300-сильным двигателем за 49 160 фунтов стерлингов (4,46 миллиона рублей).

Автоновости,Volkswagen Tiguan,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий