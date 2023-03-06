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1 час назад

Tesla показала предсерийный Cybertruck и рассказала о самой дешевой модели

Российская Газета

Tesla провела на заводе в Техасе мероприятие для инвесторов, в ходе которого было сказано много, но как-то привычно без особой конкретики по планам и датам их реализации. Тем не менее, собрав информацию по крупицам из каждых тезисов спикеров, определённая картина всё-таки вырисовывается.

Tesla показала предсерийный Cybertruck и рассказала о самой дешевой модели
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Начнём с Tesla Cybertruck. На "Дне инвесторов" подтвердили старт производства в этом году. Но до по-настоящему массового выпуска пикапа придётся ждать следующего года. На заводе был выставлен предсерийный прототип "Кибертрака", который имеет ряд отличий от прототипа, представленного в 2019 году.

Видео дня

Посетители мероприятия поделились своими впечатлениями в соцсетях. Общий посыл такой, что Cybertruck вживую выглядит намного лучше, чем на картинках. Некоторых смутила щётка стеклоочистителя - уж сильно она выпирает и обращает на себя внимание. Да, зеркала, у выставочного образца небольшие, треугольной формы, хотя появлялись фото пикапа с зеркалами большего размера.

Tesla позволила даже заглянуть в салон Cybertruck, в котором место центрального пассажирского сиденья занял тоннель пола со сдвижной крышкой, штурвал заменили на овальный руль, увеличили диагональ дисплея информационно-развлекательной системы. На видео с демонстрации пикапа можно увидеть непривычный механизм трансформации заднего дивана - верхнюю подушку сиденья можно сложить к спинке.

Планы по выпуску новой доступной модели не отменяются, но для их осуществления необходимо решить несколько задач. Главная из них - оптимизация существующего производства с целью получения свободных средств для реализации проекта. Подтверждено строительство завода в Мексике, где будет выпускаться электрокар на новой платформе - предполагается, что этой моделью как раз-таки и является бюджетная "электричка" Tesla.

Ещё одна задача, стоящая на пути новинки, условно называемой Tesla Model 2 или Model Q, - отказ или в значительной степени сокращение использование редкоземельных металлов, что позволит сделать трансмиссию доступнее. И подвижки в этом направлении уже есть: силовой агрегат следующей итерации будет стоить около тысячи долларов. "Мы не думаем, что в автомобильной отрасли есть кто-то, кто приблизился к этому показателю", - сказали в Tesla. Также компания разрабатывает новые вычислительную платформу с поддержкой Full Self-Driving и электромоторы, которые также дешевле выпускаемых в настоящее время.

Желаемая цена на новинку, которую озвучивал Маск, - около 25 тысяч долларов. Пока же, если калькулировать всю возможную экономию за счёт новых платформы и решений, прайс не получается ниже 27 тысяч.

Автоновости,Tesla,
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