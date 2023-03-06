Кроссовер Geely Okavango появился у дилеров в России

Крупный дилер привез в Россию семиместные кроссоверы Geely Okavango. Как стало известно "Российской газете", пока это небольшая партия. Но если первые автомобили быстро раскупят, то возможны и другие поставки.

Фото: Пресс-служба Geely Пресс-служба Geely

Цена автомобиля за наличные - 3 200 000 рублей. Комплектация одна - Flagship. Одна из машин уже выставлена в шоу-руме. Правда, поездить на ней не получится - только посидеть внутри и осмотреть снаружи.

В числе опций можно отметить антипробуксовочную систему, 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод зеркал и багажной двери, климат-контроль, круиз-контроль, камеру 360°, обогрев боковых зеркал, салон из кожзама. Гарантия на Okavango два года или 60 тысяч км пробега.

Пресс-служба Geely

Geely Okavango в нынешнем исполнении представили в сентябре 2021 года. Длина кроссовера составляет 4835 мм, размер колесной базы - 2815 мм. Клиренс - 190 мм. Салон имеет компоновку "2+3+2".

В Россию приехали только автомобили с тремя рядами сидений и моноприводом. Мотор тоже всего один - "турботройка" объемом 1,5 литра, которая развивает 177 лошадиных сил и сочетается с семиступенчатым "роботом".