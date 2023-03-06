«Автотор» протестирует технологию замены ДВС на электромотор в подержанных авто

«Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тыс. электрических двигателей. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации», — отметил Владимир Щербаков.