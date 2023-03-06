Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

"Известия": в России протестируют переоснащение подержанных авто в электрокары

Газета.Ru

В России калининградский завод «Автотор» протестирует технологию замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в автомобилях на электромотор. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на основателя холдинга Владимира Щербакова.

«Автотор» протестирует технологию замены ДВС на электромотор в подержанных авто
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тыс. электрических двигателей. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации», — отметил Владимир Щербаков.

По словам топ-менеджера, первые переоборудованные в электрокары автомобили появятся весной 2023 года. Планируется, что ими станут несколько машин из автопарка завода «Автотор». Преимущественно это будут корейские модели. Стоимость переоборудование автомобиля с ДВС в электромобиль составит порядка 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что премиальный китайский суббренд компании Geely, фирма Zeekr, представит во втором квартале 2023 года новый кроссовер под названием X. Автомобиль был спроектирован и разработан в Глобальном центре дизайна компании в Гетеборге, Швеция.

Автоновости,Geely,Владимир Щербаков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий