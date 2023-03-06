Ученые разработали переносную теплую стоянку

Якутская зима создает большие проблемы для техники: автомобилей, грузовых машин, тракторов, которые замерзают за считанные минуты после отключения двигателя. Чтобы машина зимой была на ходу, она должна стоять на улице постоянно заведенной. Якутские ученые ищут современные методы, способные облегчить жизнь водителей-северян.

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Так, ученые Северо-Восточного федерального университета запатентовали устройство, сохраняющее оптимальный температурный режим для работы транспортного средства на морозе. Конструкция капсульной "теплой стоянки" легко собирается и разбирается, и исключает образование угарного газа за счет специальной теплообменной вентиляционной плиты, сообщили в пресс-службе университета.

- Апробация установки показала, что при работе переносного газового обогревателя можно создать плюсовую температуру внутри капсулы за 45 минут и плюс 15 градусов за 1 час 25 минут, - сказал старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса автодорожного факультета СВФУ Евсей Анисимов.

Он подчеркнул, что в качестве топлива можно использовать биогаз, который способен стабильно работать в любые морозы. Благодаря такому устройству любая техника выдержит долгое время на морозе, без гаража, что особенно актуально для дальнобойщиков, охотников и рыбаков.