42% россиян готовы рассмотреть покупку электрокара – в первую очередь с целью экономии на топливе

В последние годы развиваются государственные программы поддержки электромобилей: действуют субсидии и льготы, а модельный ряд машин расширяется в том числе отечественными брендами. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, и аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали, что привлекает россиян в электромобилях, а что удерживает от покупки. В исследовании приняли участие почти 180 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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42% россиян готовы рассмотреть покупку электромобиля. Около трети (29%) сообщили о готовности приобрести электрокар при наличии в России развитой инфраструктуры и сферы обслуживания таких машин. Каждый десятый всерьез задумывается о покупке электромобиля, но сомневается по личным причинам. О стремлении приобрести его в текущем году заявили 3% респондентов. Не согласны на покупку ни при каких условиях 56% опрошенных, а 2% уже владеют электрокарами.

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Россияне видят целый ряд преимуществ электромобилей перед авто с ДВС (двигателем внутреннего сгорания). Более трети опрошенных (32%) уверены, что электрокары позволяют значительно экономить на топливе. 19% выделяют их комфорт и динамику. Еще 12% считают одним из главных плюсов государственные льготы (например, скидки на покупку, бесплатную парковку и проезд по платным трассам). Еще 8% полагают, что электромобили предпочтительнее авто с ДВС за счет современных технологий и систем безопасности, а 7% в качестве позитивного аспекта указали бесшумное движение.

Экологичность как одно из преимуществ электрокаров отметили 11% участников опроса. Однако исследование также показало, что чуть более трети россиян (38%) верят в возможность улучшения состояния окружающей среды за счет массового перехода на электромобили – остальные считают, что они не так экологичны. Каждый пятый респондент убежден, что один автомобиль с электродвигателем не способен изменить ситуацию, поэтому пересаживаться на электрокары нужно всем. В то же время 6% опрошенных отметили, что забота об экологии – личная ответственность и каждый приобретенный электромобиль на замену авто с ДВС имеет значение.