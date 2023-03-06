Эксперт дал прогноз по цене новой Lada Vesta

"Даже общие планы АвтоВАЗа выглядит довольно оптимистично, не совсем реальные в общем (речь идет о 400 тысяч машин по итогам 2023 года - Приме.Ред.). Поэтому вопрос тут не в том, сколько он сможет продать, а сколько сможет произвести. Если все будет нормально, то у компании получится продать все то, что она выпустит", - добавляет Цыганов.