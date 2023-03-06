Эксперт дал прогноз по цене новой Lada Vesta

3 марта на заводе АвтоВАЗа в Тольятти стартовало серийное производство новой Lada Vesta. В продажу машины должны поступить в мае. Но компания пока не раскрывает цены на модель. Обозреватель портала "Дром" Сергей Цыганов считает, что стартовая стоимость Vesta NG может составить 1 250 000 - 1 300 000 рублей.
"Но вполне возможно, что АвтоВАЗ пойдет на то, чтобы чуть-чуть понизить эту цену. Допустим, сделать рекомендованную в 1 100 000 - 1 150 00 рублей за базовую комплектацию, а топовую где-то в районе 1 400 000 рублей", - рассказал эксперт "Российской газете".
По его словам, сейчас трудно сказать, сколько компания сможет реализовать новых Lada Vesta по итогам года.
"Даже общие планы АвтоВАЗа выглядит довольно оптимистично, не совсем реальные в общем (речь идет о 400 тысяч машин по итогам 2023 года - Приме.Ред.). Поэтому вопрос тут не в том, сколько он сможет продать, а сколько сможет произвести. Если все будет нормально, то у компании получится продать все то, что она выпустит", - добавляет Цыганов.
Сейчас модель производится только с 8-клапанным мотором ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с., который работает вместе с механикой. В мае в гамму вернется 106-сильный 16-клапанный двигатель.