Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Сколько будет стоить новая Lada Vesta: прогноз автоэксперта

Российская Газета

3 марта на заводе АвтоВАЗа в Тольятти стартовало серийное производство новой Lada Vesta. В продажу машины должны поступить в мае. Но компания пока не раскрывает цены на модель. Обозреватель портала "Дром" Сергей Цыганов считает, что стартовая стоимость Vesta NG может составить 1 250 000 - 1 300 000 рублей.

Эксперт дал прогноз по цене новой Lada Vesta
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Но вполне возможно, что АвтоВАЗ пойдет на то, чтобы чуть-чуть понизить эту цену. Допустим, сделать рекомендованную в 1 100 000 - 1 150 00 рублей за базовую комплектацию, а топовую где-то в районе 1 400 000 рублей", - рассказал эксперт "Российской газете".

По его словам, сейчас трудно сказать, сколько компания сможет реализовать новых Lada Vesta по итогам года.

"Даже общие планы АвтоВАЗа выглядит довольно оптимистично, не совсем реальные в общем (речь идет о 400 тысяч машин по итогам 2023 года - Приме.Ред.). Поэтому вопрос тут не в том, сколько он сможет продать, а сколько сможет произвести. Если все будет нормально, то у компании получится продать все то, что она выпустит", - добавляет Цыганов.

Базовая комплектация новой Vesta следующая: две подушки безопасности, ABS, полностью светодиодные фары и фонари, "противотуманки", обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном и продублированным управлением на спицах руля, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски (для SW Cross).

Сейчас модель производится только с 8-клапанным мотором ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с., который работает вместе с механикой. В мае в гамму вернется 106-сильный 16-клапанный двигатель.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Сергей Цыганов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий