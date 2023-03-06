Марка Exeed перекроила салон кроссовера VX под Mercedes

Exeed VX пережил обновление: изменения во внешнем виде минимальны, основная ставка сделана на салон, который основательно пересмотрели. Публичный дебют флагманского SUV может состояться в апреле 2023 года.

Фото: Пресс-служба Exeed Пресс-служба Exeed

В компании готовящийся к премьере Exeed VX называют новым поколением. Во внешности изменений можно пересчитать по пальцам. Пока показана только передняя часть, которая получила другой бампер, иные ниши для противотуманных фар, пересмотренную решётку радиатора с вертикальными ламелями хромированного и медного цветов, а также новый серебристый цвет кузова.

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До этого публиковались некачественные снимки салона Exeed VX "2024, теперь марка поделилась официальными снимками, на которых можно рассмотреть весь масштаб изменений более внимательно. В первую очередь, разумеется, обращает на себя внимание передняя панель, которая лишилась невнятного блока управления климатом.

Теперь у Exeed VX центральная консоль с большим встроенным дисплеем мультимедиа, который объединён с ещё двумя экранами - перед передним пассажиром и приборкой. Если для кого-то неочевидно, с моделей какой марки дизайнеры Exeed "слизали" такую консоль, то посмотрите на дверные карты с пультами управления настройками сидений. Да, в Chery и дочерней Exeed продолжают черпать вдохновение в Mercedes с их Hyperscreen. К слову, мультимедиа работает на топовом чипе Qualcomm Snapdragon SA8155P, который позволяет реализовать больше функций помощи водителю и улучшить распознавание голоса, жестов и так далее.

Как и у "Мерседесов", за сдвижной шторкой на тоннеле расположена консоль с "горячими" сенсорными "клавишами", селектор трансмиссии выполнен в виде подрулевого рычажка, сама "баранка" у нового Exeed VX позаимствована у недавно поступившего в продажу AtlantiX.

Пресс-служба Exeed

На фото показана трёхрядная конфигурация салона с компоновкой "2+3+2", но в перспективе - появление шестиместной версии Exeed VX. Для модели будут доступны кресла с массажем и вентиляцией, подогрев второго ряда сидений, панорамный люк, электропривод складывания "галёрки", система активного шумоподавления. Больше подробностей расскажут позднее.

По неофициальной информации, новый Exeed VX получит двухлитровый бензиновый двигатель SQRF4J20C, форсированный до 261 л.с. Крутящий момент составляет 400 Нм. Мотор агрегатируется с 8-ступенчатым "автоматом" разработки и производства Chery.

В России дореформенная версия Exeed VX представлена в комплектациях с системой полного привода, 249-сильной рядной "турбочетвёркой" объёмом 2.0 литра и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Цены стартуют от 4 910 000 рублей.