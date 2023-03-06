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25 минут назад

Ford начнет продавать электромобили с двумя типами аккумуляторов в зависимости от потребностей клиентов

Моя Москва.онлайн

Как передает издание SPEEDME.RU, американский автомобильный бренд Ford намерен в ближайшее время предложить бюджетный вариант аккумулятора для своего авто Mustang Mach-E. В 2024 году такой аккумулятор будет установлен у пикапа F-150 Lightning.

Ford предложит покупателям бюджетный вариант аккумулятора для Mustang Mach-E
Фото: Алексей Даничев / РИА НовостиАлексей Даничев / РИА Новости

Представители компании заявили, что они собираются стать первыми, кто начнет применять никель-кобальт-марганцевые и литий-железо-фосфатные батареи в США. Весной этого года будет предложено два разных типа аккумуляторов. Ford представит дешевую альтернативу аккумуляторам с меньшей дальностью действия по сравнению с аккумуляторами, которые он использует сегодня.

Стоит отметить, что Ford не является первым производителем, который предлагается своим клиентам такой выбор.

Автоновости,Ford,
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