Ford предложит покупателям бюджетный вариант аккумулятора для Mustang Mach-E

Как передает издание SPEEDME.RU, американский автомобильный бренд Ford намерен в ближайшее время предложить бюджетный вариант аккумулятора для своего авто Mustang Mach-E. В 2024 году такой аккумулятор будет установлен у пикапа F-150 Lightning.

Представители компании заявили, что они собираются стать первыми, кто начнет применять никель-кобальт-марганцевые и литий-железо-фосфатные батареи в США. Весной этого года будет предложено два разных типа аккумуляторов. Ford представит дешевую альтернативу аккумуляторам с меньшей дальностью действия по сравнению с аккумуляторами, которые он использует сегодня.