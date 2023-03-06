Подсчитано, насколько подорожали машины с пробегом с начала года

Средняя цена автомобиля с пробегом в России с начала 2023 года выросла до 800 000 рублей.

Это на 6,7 процента больше, чем показатель конца 2022 года, подсчитали аналитики «Авито Авто». Интерес россиян к подержанным машинам растет, несмотря на подорожание: в начале года продажи на «вторичке» увеличились на 7,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются модели Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

Из линейки Lada самыми ходовыми на российском вторичном рынке в начале года стали модели Priora и 2114 Samara. Их средняя стоимость выросла до 299 тысяч и до 152 тысяч рублей соответственно. Подержанная Lada Granta, занявшая третью строчку, подорожала до 539 тысяч.

У Toyota наиболее востребованы Camry, Corolla и кроссовер RAV4. В начале года, с 1 января по 19 февраля, продавцы оценивали их в среднем в 1,88 миллиона, 700 тысяч и 1,99 миллиона рублей соответственно. Эти цены на 6,4 процента выше прошлогодних.

За Hyundai Solaris с пробегом просят 825 тысяч рублей, за Accent — 310 тысяч, а за Elantra — 990 тысяч. Из пятерки самых популярных на вторичном рынке брендов Hyundai отметился наибольшим подорожанием — на 12,4 процента к концу 2022-го.

Машины Kia прибавили в цене в среднем 9,3 процента, Volkswagen — 6,2 процента, отмечают аналитики.