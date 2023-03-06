У Toyota Prius появилась версия с зарядкой от розетки

У гибрида Toyota Prius пятого поколения появилась подзаряжаемая версия.

Фото: © Toyota © Toyota

Цены на нее начинаются от 4,6 миллиона иен, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 2,6 миллиона. В состав силовой установки Prius PHEV входят 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые суммарно развивают 223 лошадиные силы. Емкость батареи составляет 13,6 киловатт-часа, а привод у такого гибрида только передний. Прием заказов на новинку уже открыт, старт продаж запланирован на 15 марта.

Toyota Prius сменила поколение осенью прошлого года. Тогда дебютировал классический гибрид, он же HEV: такой лифтбек доступен с установками на базе бензиновых двигателей объемом 1,8 либо 2,0 литра, с передним либо полным приводом E-Four с дополнительным электромотором на задней оси.

Что же касается плагин-гибрида Prius PHEV, то он самый мощный (223 лошадиные силы) и самый динамичный (6,7 секунды до «сотни») в гамме. На одном заряде батареи такой Приус проезжает до 87 километров, то есть на 50 процентов больше, чем предшественник. Средний расход топлива составляет 3,3-3,8 литра на 100 километров пути.

Toyota Prius

Toyota Prius

Toyota Prius