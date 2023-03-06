В Российском союзе автостраховщиков назвали автомобили марки ВАЗ самыми популярными машинами в стране. Там отметили, что они составляют почти 19% от всего автопарка легковых авто физических лиц, передает «Российская газета».

По словам президента союза Евгения Уфимцева, автомобили данного бренда чаще всего ездят по дорогам Республики Башкортостан (доля оценивается в 4,7%). В Краснодарском крае зарегистрировали 4,6%, в Самарской области - 4,5%.

Собеседник заявил, что на рынке России популярны также Toyota и Hyundai. Эти две марки можно чаще всего встретить в столице (зарегистрировано 7,4% Toyota, 10,6% - Hyundai).

В Приморском крае также признают Toyota – там зарегистрировано 5,4% машин бренда. Пользуются спросом они и в Иркутской области (4,8%). В общей сложности автомобили марки Toyota составляют 8,7% от всего автопарка легковых автомобилей физических лиц в стране. Они уступают лишь машинам бренда «АвтоВАЗ».

Марка автомобилей Hyundai составляет 7,6% от всего автопарка легковых автомобилей физлиц на территории России. Помимо столицы, машины этой южнокорейской марки можно часто встретить в Московской области (8,4%) и в Краснодарском крае (6%).

Спросом пользуются и автомобили марки Kia – наибольшее их число можно увидеть на улицах Санкт-Петербурга (зарегистрировано 4,9% от всех автомобилей этого бренда). В Республике Татарстан ездит 4,4% всех Kia, а 3,2% - в Ростовской области.

Kia занимает четвертую строчку в рейтинге популярности марок автомобилей в РФ. Она составляет 7,5% от всего автопарка легковых автомобилей физических лиц России.