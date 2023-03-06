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12 минут назад

В России появился кроссовер Hyundai ix35 из Китая

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию кроссовер Hyundai ix35 из Китая. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года без пробега просят 2 550 000 рублей.

В России появился кроссовер Hyundai ix35 из Китая
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Комплектация у модели всего одна - Prestige. Двигатель - атмосферный 2,0 литра (160 л.с.), который сочетается с шестиступенчатым "автоматом". Привод - только передний.

На большинстве мировых рынков Hyundai уже давно не использует индекс ix35, но в Китае он сохранен. Последний раз кроссовер обновляли в 2020 году. Тогда у автомобиля полностью изменился дизайн передней части и кормы. ix35 стал агрессивнее, вся светотехника - диодная, а задние фонари сделали в виде единого блока во всю ширину машины.

В салоне установили мультимедийную систему с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, на который также выведено управление климат-контролем. В топовых версиях - кожаный салон, панорамный люк в крыше, боковые подушки безопасности, системы мониторинга "слепых" зон и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
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