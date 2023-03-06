Honda продолжит использовать двигатели внутреннего сгорания до 2040 года

Компания Honda планирует использовать ДВС в своих автомобилях минимум до 2040 года.

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Такое заявление сделал генеральный директор японской марки Тосихиро Мибе в ходе визита на производственный комплекс в Мэрисвилле. При этом, несмотря на слова топ-менеджера, приоритетными направлениями бренда по-прежнему является электрификация модельного ряда, а также развитие перспективных топливных элементов.

О том, что компания Honda к 2040 году собирается полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, Тосихиро Мибе говорил сразу после своего назначения. Сейчас же глава марки сообщил, что для некоторых категорий транспорта, включая спорткары, пикапы и грузовики, инженеры продолжат еще долгое время применять классические моторы.

В конце нынешнего десятилетия модельный ряд Honda должен насчитывать около 30 разных электрокаров. Для этого японская компания в 2024 году на предприятии General Motors в американском штате Теннесси наладит производство электрокроссоверов Honda Prologue и Acura ZDX, которые построят на архитектуре Ultium.

Спустя год марка совместно со специалистами LG запустит в США «гигафабрику» по производству аккумуляторов. В 2026 году компания планирует создать собственную электрическую платформу e:Architecture. Финальным этапом развития станет разработка еще одной тележки, на базе которой будут выпускать бюджетные батарейные модели для североамериканского и китайского рынков.