Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
30 минут назад

Honda продолжит использовать двигатели внутреннего сгорания до 2040 года

Motor.ru

Компания Honda планирует использовать ДВС в своих автомобилях минимум до 2040 года.

Honda продолжит использовать двигатели внутреннего сгорания до 2040 года
Фото: © Honda© Honda

Такое заявление сделал генеральный директор японской марки Тосихиро Мибе в ходе визита на производственный комплекс в Мэрисвилле. При этом, несмотря на слова топ-менеджера, приоритетными направлениями бренда по-прежнему является электрификация модельного ряда, а также развитие перспективных топливных элементов.

О том, что компания Honda к 2040 году собирается полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, Тосихиро Мибе говорил сразу после своего назначения. Сейчас же глава марки сообщил, что для некоторых категорий транспорта, включая спорткары, пикапы и грузовики, инженеры продолжат еще долгое время применять классические моторы.

В конце нынешнего десятилетия модельный ряд Honda должен насчитывать около 30 разных электрокаров. Для этого японская компания в 2024 году на предприятии General Motors в американском штате Теннесси наладит производство электрокроссоверов Honda Prologue и Acura ZDX, которые построят на архитектуре Ultium.

Спустя год марка совместно со специалистами LG запустит в США «гигафабрику» по производству аккумуляторов. В 2026 году компания планирует создать собственную электрическую платформу e:Architecture. Финальным этапом развития станет разработка еще одной тележки, на базе которой будут выпускать бюджетные батарейные модели для североамериканского и китайского рынков.

В середине февраля стало известно, что в странах Евросоюза с 2035 года запретят продавать автомобили, оборудованные двигателями внутреннего сгорания. Однако запрет коснется не всех автопроизводителей.

Автоновости,Acura ZDX,Acura,Honda,General Motors,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий