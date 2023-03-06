Евросоюз из-за Германии отложил голосование по запрету топливных автомашин

Евросоюз отложил голосование по запрету бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.

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Как пишет Automotive News Europe, формальная процедура утверждения соглашения, принятого еще в 2022 году, была внезапно прервана возражениями со стороны Германии. Она требует более гибкого подхода к мораторию — в частности, рассмотрения вопроса использования углеродно-нейтрального электротоплива в качестве альтернативы электричеству. Также немцев волнует сокращение рабочих мест.

Возражения озвучил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, который не впервые выступает против радикального моратория на ДВС. По его словам, Еврокомиссия сама затрудняет достижение высоких целей по защите климата чрезмерно строгим регулированием, и в ее интересах — найти более гибкое решение.

Так, Германия добивается гарантий рассмотрения вопроса использования с 2035 года электротоплива — углеродно-нейтральных видов топлива, которые могут составить компанию электричеству и водороду без ущерба окружающей среде. При этом канцлер Германии Олаф Шольф с Виссингом не солидарен: он считает, что синтетическое топливо нельзя считать полноценной альтернативой из-за его дороговизны.

Кроме этого, Виссинг высказал опасения по поводу массовых увольнений. Первые изменения в автопроме, подстраивающемся под новую реальность, уже начали происходить: Ford ради перехода на электрокары решил сократить почти четыре тысячи сотрудников, и большинство из них — в Германии. Еще одним пунктом стало введение в 2025 году экостандарта двигателей «Евро-7», который, по мнению министра, может поставить под угрозу рабочие места и сделать автомобили предметом роскоши.