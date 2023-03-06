УАЗ вернул «Патриотам» антиблокировочную систему тормозов

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начали оснащать антиблокировочной системой тормозов.

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ABS вернулась в список оснащения, однако Ульяновскому заводу пришлось сменить поставщика, пишет Quto.ru: вместо немецкой фирмы Bosch электронные блоки теперь поставляет китайская компания APG. При этом доплаты за АБС не предусмотрено – она входит в список стандартного оборудования комплектации «Base Икар». Такой внедорожник стоит 1 530 000 рублей.

«Патриоты» с антиблокировочной системой тормозов уже начали отгружать в дилерские центры, однако в автосалонах стоимость автомобилей выше РРЦ: от 1,8 миллиона рублей за упомянутое исполнение «Base Икар», с раздаточной коробкой российского производства и трансмиссионным стояночным тормозом.

Что же касается системы курсовой устойчивости, то ее «базовые» УАЗы получат к концу 2023 года либо в начале 2024-го. То же самое касается и подушек безопасности.

Ранее новый глава УАЗа Алексей Спирин рассказал, что Ульяновский завод нацелен на локализацию и «обеспечение технологической независимости». Однако прежде, чем запустить в продажу модели с оборудованием от новых поставщиков, необходимо провести серию испытаний.

Также перед УАЗом стоит задача локализовать производство дизельного двигателя и новой механической коробки передач. Мотор позаимствуют у зарубежного партнера и адаптируют его для российских автомобилей. А в 2024 году Ульяновский завод рассчитывает вернуть моделям автоматическую трансмиссию, которой он лишился из-за санкций.