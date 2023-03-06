Tesla снова снизила цены на автомобили

Автопроизодитель Tesla снизил цены на две самых дорогих модели в США после того, как генеральный директор компании Илон Маск заявил, что недавнее снижение цен на другие модели подстегнуло спрос, пишет Reuters.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Виталий Белоусов/ РИА Новости

Снижение цен будет уже 5-м по счету с начала года, на 4% для Model S и до 9% для более дорогой Model X.

Маск неоднократно заявлял в последние месяцы, что Tesla должна стимулировать спрос и уже добилась успеха в стимулировании заказов, введя глобальные скидки в январе.

По его признанию, ограничивающим фактором является способность потенциальных покупателей платить за электрокары Tesla.

В январе Tesla снизила цены на свои автомобили на всех рынках, предложив скидки до 20%, что многие аналитики расценили как начало ценовой войны лидера рынка электромобилей.

С тех пор он корректирует цены со скоростью и частотой, которые выходят за рамки того, что пытались сделать признанные автопроизводители в отрасли, где базовая цена автомобиля до сих пор называется «ценой стикера» на транспортное средство в запасах.

Модели S и Model X, которые выпускаются в базовом полноприводном (AWD) и производительном исполнении Plaid, составляли около 4% мировых поставок Tesla в 2022 году. Две его более дешевые модели, седан Model 3 и кроссовер Model Y, доделал остальное.

Обе версии Model S подешевели на $5000. Базовая версия Model S была снижена на 5% до $89 990, а цена версии Plaid была снижена на 4% до $109 990. Цена базовой полноприводной версии Model X была снижена на 9% до $99 990 долларов, а ее версия Plaid подешевела на 8% до $109 990.