Белорусский завод Geely резко увеличит объемы производства

Завод Geely в Белоруссии нарастит объемы производства до 60 тысяч машин в 2023 году.

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Об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» вице-премьер страны Николай Снопков, пишет БЕЛТА. По его словам, «с Geely все будет хорошо»: уже в этом году площадку «БелДжи» ждет увеличение производственных объемов почти в два раза, с изначально запланированных 37 тысяч машин. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко.

По словам Снопкова, белорусский завод Geely будет ориентироваться не только на ситуацию на внутреннем рынке страны, но и на Россию. «Мы все видим, в принципе, что ситуация позитивная», — отметил вице-премьер, говоря о возможности увеличения производственных объемов.

По итогам визита Лукашенко в Китай был достигнут ряд договоренностей, в том числе об углублении локализации Geely и переносе большего числа технологических процессов в Белоруссию. К примеру, стороны обсудили реализацию штамповки кузовных панелей. Сейчас на «БелДжи» налажены сварка и покраска, а также окончательная сборка.

Помимо повышения уровня локализации Geely, плодом поездки белорусского лидера может стать производство машин еще одной китайской компании — FAW. По словам Лукашенко, белорусские специалисты и FAW могут создать «настоящий автомобиль» на территории страны. Но действовать нужно быстро, пока территории и рынки свободны для будущей продукции.