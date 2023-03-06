Женщины реже попадают в аварии, но менее внимательны к пешеходам

Женщины, страхующие свои машины по КАСКО, обращаются за страховым возмещением реже мужчин-автовладельцев, реже попадают в дорожно-транспортные происшествия и наезжают на препятствия, но, похоже, менее внимательны к людям, двигающимся по дорогам и рядом с ними. Столкновение с пешеходами - единственная причина страховых случаев, где представительницы прекрасного пола опережают мужчин, об этом "Российской газете" рассказали в "Росгосстрахе". Специалисты компании проанализировали причины обращений по полисам КАСКО от автомобилистов за 2022 год.

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Всего за прошлый год от женщин в "Росгосстрах" поступило менее трети заявлений по страховым случаям по КАСКО. Самыми распространенными причинами для обращений к страховщику у автомобилисток были классическое ДТП со столкновением двух или более транспортных средств (32,5%), повреждение остекления на машине (23,5%), наезд на препятствие (18,7%), противоправные действия третьих лиц (9,6%) и наезд неизвестным ТС (8%).

Женщины реже мужчин сообщали о падении предметов на движущееся или стоящее транспортное средство (24,6% заявлений от автомобилисток, остальное от клиентов-мужчин), о повреждениях в результате стихийных бедствий (32,9%), об опрокидывании автомобиля (15,1%), о пожаре (16,5%) и о столкновении с животными (20,7%). В то же время на долю представительниц прекрасного пола приходится 51,6% от общего числа столкновений с пешеходами, после чего требовался ремонт автомобиля.