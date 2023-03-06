Можно ли разговаривать по телефону, стоя в пробке

Мы уже рассказывали о том, почему запрещено разговаривать по телефону за рулем, какой штраф за это предусмотрен и можно ли получить его с автоматической камеры. Но сегодня мы закроем неоднозначность в трактовке ПДД, которая касается пользования телефоном во время движения. Например, если водитель стоит в глухой пробке, то он долгое время находится без движения – значит ли это, что можно говорить по телефону или набирать текстовые сообщения? Отвечаем при поддержке УОС МВД РФ.

Повторяться по базовым вопросам не будем: разговаривать по телефону за рулем запрещено. Однако пункт 2.7 ПДД гласит, что «водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». С одной стороны, слово «пользоваться» запрещает не только говорить по телефону, но вообще держать его в руках – набирать сообщения, смотреть фото и видео и так далее. С другой стороны, в формулировке сказано «во время движения». А если водитель, например, стоит в глухой пробке и не движется по 5-10 минут и более – может ли он в этих перерывах пользоваться телефоном, ведь он не находится в движении? Для устранения этой неоднозначности формулировок мы направили официальный запрос в МВД.

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Говоря коротко – нет, нельзя. В МВД пояснили, что остановка по причине возникновения пробки не считается остановкой, регламентированной ПДД.

Правилами дорожного движения к водителю ТС предъявляются требования к началу движения, маневрированию и остановки ТС. Остановка и стоянка ТС разрешаются на правой и левой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии на проезжей части у ее края и в отдельных случаях на тротуаре. В процессе управления ТС водителю запрещается пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Вместе с тем, остановка ТС по причине образовавшегося затора по пути следования не может считаться прекращением движения без принятия водителем мер, предусмотренных ПДД при осуществлении остановки или вынужденной остановки.

Пресс-центр МВД России

Проще говоря, чтобы не находиться в состоянии «во время движения», водителю нужно совершить остановку, регламентированную ПДД. То есть, «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства». А остановка в пробке – это не преднамеренное, а вынужденное прекращение движения, и пока водитель остается на дороге, на него распространяется запрет на пользование телефоном.