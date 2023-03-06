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47 минут назад

Производитель iPhone будет собирать автомобили

Елена Прошина

Тайваньский производитель Foxconn, который является главным производственным партнером Apple, намерен начать производство автомобилей. Об этом пишет 3DNews.

Производитель iPhone будет собирать автомобили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К 2025 году компания планирует занять до 5% мирового рынка по контрактному производству электрокаров. В дальнейшем в планах Foxconn занять до половины рынка.

Запустить производство компания намерена на бывшем заводе General Motors в американском штате Огайо, который она ранее купила. Там планируется наладить выпуск электрических пикапов Endurance. Ежегодно Foxconn рассчитывает выпускать 320 тыс. автомобилей. При этом 250 тыс. будут изготавливаться для одного крупного заказчика, остальные - для более нишевых.

По мнению аналитиков, к 2025 году компании удастся выпускать порядка 65 тыс. электромобилей. К 2026 году производство сможет выдавать до 157 тыс. электрокаров.

Ранее появилась информация, что в Foxconn ведет переговоры Volkswagen о создании моделей под маркой Scout. Автомобили планирует выпускать специально для клиентов из США.

Автоновости,Volkswagen,Apple,
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