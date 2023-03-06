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1 час назад

Компания Toyota анонсировала запуск нового Crown осенью 2023 года в Японии

Моя Москва.онлайн

Японский бренд Toyota анонсировал дебют новой модели семейства Crown. Как сообщает SPEEDME.RU, первый внедорожник продемонстрируют осенью 2023-го года.

Toyota покажет новый Crown осенью 2023 года
Фото: toyotatoyota

Впервые марка Crown дебютировала в далеком 1955 году. Эта модель позиционировалась как первый серийный легковой автомобиль Toyota, который был создан с использованием собственных технологий бренда. Но современные реалии таковы, что все очень быстро меняется, и Crown уже не может полностью удовлетворять разнообразные потребности потенциальных покупателей.

При создании новой Crown команда конструкторов существенно пересмотрела саму суть машины. В стремлении сделать «Crown новой эры» разработчики создали 4 абсолютно новые модели. Обновленную серию продемонстрируют примерно в сорока странах и регионах мира.

Автоновости,Toyota,
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