Toyota покажет новый Crown осенью 2023 года

Японский бренд Toyota анонсировал дебют новой модели семейства Crown. Как сообщает SPEEDME.RU, первый внедорожник продемонстрируют осенью 2023-го года.
Впервые марка Crown дебютировала в далеком 1955 году. Эта модель позиционировалась как первый серийный легковой автомобиль Toyota, который был создан с использованием собственных технологий бренда. Но современные реалии таковы, что все очень быстро меняется, и Crown уже не может полностью удовлетворять разнообразные потребности потенциальных покупателей.
При создании новой Crown команда конструкторов существенно пересмотрела саму суть машины. В стремлении сделать «Crown новой эры» разработчики создали 4 абсолютно новые модели. Обновленную серию продемонстрируют примерно в сорока странах и регионах мира.