Toyota покажет новый Crown осенью 2023 года

Впервые марка Crown дебютировала в далеком 1955 году. Эта модель позиционировалась как первый серийный легковой автомобиль Toyota, который был создан с использованием собственных технологий бренда. Но современные реалии таковы, что все очень быстро меняется, и Crown уже не может полностью удовлетворять разнообразные потребности потенциальных покупателей.